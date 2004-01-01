Парень ехал в крайнем левом на большой скорости. Его тормозит ГИБДДшник. Парень подходит и, выворачивая карманы, произносит:

- Товарищ такой-то, знаю виноват, но нет у меня денег, только 20 рублей.

И протягивает их. На что ГИБДДшник ответил: - Товарищ водитель, скоростной режим выбирайте соразмерно своим финансовым возможностям!!! С вашей суммой нужно ехать в крайнем правом, со скоростью 40 км в час.