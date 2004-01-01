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ДОРОЖНЫЙ АНЕКДОТ

Парень ехал в крайнем левом на большой скорости. Его тормозит ГИБДДшник. Парень подходит и, выворачивая карманы, произносит:
- Товарищ такой-то, знаю виноват, но нет у меня денег, только 20 рублей.
И протягивает их. На что ГИБДДшник ответил: - Товарищ водитель, скоростной режим выбирайте соразмерно своим финансовым возможностям!!! С вашей суммой нужно ехать в крайнем правом, со скоростью 40 км в час.

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