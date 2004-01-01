Автомобильный портал Москвы и Московской области: МОСКВА, ХИМКИ, СХОДНЯ, ЗЕЛЕНОГРАД, МЕНДЕЛЕЕВО, СОЛНЕЧНОГОРСК, КЛИН
Автомобильный портал Москвы и Московской области: МОСКВА, ХИМКИ, СХОДНЯ, ЗЕЛЕНОГРАД, МЕНДЕЛЕЕВО, СОЛНЕЧНОГОРСК, КЛИН
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Автомобильные новости
Самосвалы МАЗ - современная и надежная техника с доступной стоимостью
Сельское хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых — во всех этих областях не обойтись без надежных, качественных и мощных самосвалов. Автомобильный рынок предлагает немало вариантов от отечественных и иностранных брендов — но разумнее всего окажется купить новый МАЗ . Минский автомобильный завод пользуется доверием крупных клиентов на протяжении многих лет. Грузовые автомобили, сходящие с... далее
"Рейл Трейн Сервис" - все виды железнодорожных грузовых перевозок
Железнодорожные перевозки используются не только при транспортировке техники и крупных грузов. Зачастую негабаритные товары тоже намного выгоднее и удобнее отправить из точки в точку поездом — особенно если речь идет о больших партиях. Перевозки по ЖД наиболее оперативны, недорого стоят — и являются одними из самых безопасных с точки зрения сохранности груза. «Рейл Трейн Сервис» — российская компания,... далее
Недорогое восстановление кузова - удаление вмятин вакуумным методом
Кузовной ремонт — одна из самых востребованных услуг в сервисных центрах. Царапины и вмятины на кузове автомобиля могут появиться как в результате аварии, так и от простой случайности. Конечно, в последнем случае особенно обидно отдавать значительные суммы за ремонт — а традиционные работы по выпрямлению и покраске кузова стоят довольно дорого. Именно поэтому официальный сервисный центр «Мицубиси Моторс... далее
KIA Rio от официального дилера — простота приобретения и удовольствие от вождения
Если Вы задумались о покупке нового автомобиля, то наверняка стараетесь выбрать максимально надежный автосалон. Во-первых, это гарантирует качество самой машины, во-вторых, ответственные дилеры могут предложить покупателю самые выгодные условия приобретения авто. И наконец, покупка в проверенном автосалоне гарантирует, что впоследствии Вы получите хороший сервис и качественное обслуживание. «РИА АВТО» —... далее
Покупаем с выгодой: ТОП-10 советов будущему автовладельцу
Покупка автомобиля сегодня считается настоящим испытанием, справиться с которым без дополнительных финансовых потерь удается лишь тем, кто проходит его уже повторно. Первое же приобретение, как правило, заканчивается для новоиспеченных автовладельцев либо существенной переплатой, либо разочарованием в выбранной модели. Можно ли этого избежать? Разумеется, и даже нужно! А как именно это сделать, расскажут наши... далее
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